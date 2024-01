Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta sui social la vicenda Osimhen:

"Tra un anno nemmeno Osimhen avrebbe accettato un rinnovo funzionale solo alla sua cessione: ha firmato ora per evitarsi 18 mesi da separato in casa. Per Zielinski (scadenza a giugno) è diverso: il Napoli in estate non lo ha ritenuto indispensabile e lui ne ha preso atto. Stop".