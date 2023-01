Repice: "Osimhen e Simeone se li possono permettere solo il Napoli, e forse il Manchester City!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Radio RAI Francesco Repice, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La Roma ieri sera poteva tranquillamente pareggiare, a detta di Spalletti è stata la squadra che ha messo di più in difficoltà il Napoli. Mourinho è stato onesto nel dire che il calcio è questo, e che qualche volta si merita di fare un altro risultato: il Napoli ha giocato una grandissima partita, mi sono confermato nei miei convincimenti. Ovvero che al di là di due-tre squadre di Premier League che possono buttare i soldi, il calcio italiano ha dimostrato di avere squadre che possono primeggiare in Europa: Napoli-Roma è stato uno spot per il calcio.

Osimhen e Simeone se li possono permettere solo il Napoli, e forse il Manchester City tra Haaland e Alvarez.

L’atmosfera del Maradona? All’inizio della partita lo spettacolo è stato meraviglioso con i giochi di luce, il rap di Clementino con Fatima Trotta: mi sono venuti i brividi.

Totti e Spalletti? Sono sicuro ci sarebbero grandi abbracci, è qualcosa che deve finire. Così come la rivalità tra Napoli e Roma: è una cosa fuori da ogni logica. Chi ama queste due città metta fine a questa brutta storia”