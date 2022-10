Renica: "Vittoria sofferta più di quello che dice il risultato, la differenza è stata una sola"

L’ex difensore del Napoli Alessandro Renica commenta su Facebook la vittoria per 4-1 del Napoli sul campo della Cremonese.

“Vittoria sofferta più di quello che dice il risultato, la differenza è stata nei cambi ed in particolare direi oramai il solito Simeone. Questa prova di forza collettiva ti fa credere che la squadra possa tranquillamente giocare fino alla fine per la vittoria del campionato..comunque ottimo risultato con una squadra come la Cremonese difficile da affrontare”