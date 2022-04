Renica a CN24: "Spalletti va riconfermato anche l'anno prossimo. C'è da capire se questa società ha volontà di vincere"

Alessandro Renica è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Conta avere calciatori che abbiano attaccamento alla maglia come per esempio ha fatto Insigne. Se ci fossero calciatori campani, o attaccati alla causa come Insigne, sarebbe meglio per me. La gara di Bergamo ha ingannato tutti, si sperava che l'assenza di Di Lorenzo pesasse meno ed invece non è stata così. Il Napoli anziché dimostrare una crescita è in decrescita, molto è imputabile anche all'allenatore ma non è solo colpa sua. Questo crollo è stato inaspettato, tutti eravamo convinti che potesse essere la volta buona. E'stata un'occasione persa.

Spalletti? Gli darei una chance come l'avrei data anche a Gattuso. Con Rino la squadra ha fatto 77 punti ma quel gol contro il Verona ha cambiato tutto. In generale non sono mai per cambiare allenatore, Luciano è bravo e sa il fatto suo: lo confermerei un altro anno. Una figura come Allodi manca non solo al Napoli ma a tutte le squadre. Quando trovava criticità interveniva sul mercato capendo cosa serviva per vincere. C'è da capire se questa società ha la volontà di vincere questo campionato"