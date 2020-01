Renica: "Rrahmani ed Amrabat? Non seguo il Verona, se ho tempo vedo solo il mio Napoli"

Alessandro Renica, ex difensore di Napoli e Verona, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Se pensiamo alla Fiorentina che ha giocato con l’Atalanta mi aspetto una squadra aggressiva e compatta e che in contropiede sarà molto pericolosa. Chiesa dovrebbe giocare stasera e per il Napoli sarà un avversario pericoloso. La cura Iachini è stata subito vincente, ha fatto una serie di risultati importanti. La compattezza della Fiorentina la vedi nella fase difensiva dove tutti partecipano con molta disponibilità. Iachini è stato bravo a dare la scossa giusta, il loro morale è in crescita. Per il Napoli sarà una partita molto difficile. Ciò che sta funzionando male a Napoli è il reparto difensivo, quando sbaglia qualcuno non c’è nessuno che rimedia. L’assenza di Koulibaly è veramente importante, a prescindere dal periodo negativo che ha passato per vari motivi. E’ arrivato da una Coppa d’Africa ed ha cominciato in ritardo la preparazione, poi anche l’assenza di Albiol si è fatta sentire. Amrabat e Rrahmani? Non seguo il Verona, seguo il Napoli per il mio passato e perché quella maglia azzurra mi piace. Quando ho tempo lo dedico al Napoli”.