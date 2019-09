Renica: "Manolas-Koulibaly non sono complementari, errori imbarazzanti nelle prime due! Con la Samp è già decisiva"

Napoli notizie calcio - Alessandro Renica, bandiera del Napoli degli anni d’oro, è sempre stato una voce fuori dal coro sulla coppia Manolas-Koulibaly. Se i tifosi si sono infiammati per l’arrivo del centrale greco, il libero dei due scudetti del Napoli (e della Coppa Uefa ‘89) ha sempre espresso qualche perplessità e la sfida di sabato al San Paolo contro la Sampdoria – di cui è doppio ex – per lui è già un crocevia fondamentale. Ecco quanto riportato da Repubblica.

Renica, come mai Manolas e Koulibaly non la convincono?

«Per carità, sono due fortissimi difensori».

E allora qual è il problema?

«Per quanto mi riguarda non sono complementari. Lo pensavo già in estate, poi sono emersi dei problemi nelle prime due giornate».

Quali?

«Manca un "tattico" come Albiol che possa ragionare e posizionarsi bene nelle uscite. Manolas e Koulibaly sono due istintivi. Ma la situazione si può risolvere».

Come?

«Tanto lavoro in allenamento per trovare il giusto equilibrio tra i due. Finora non c’è stato tanto tempo per l’assenza di Koulibaly per quasi tutta l’estate».

Il Napoli intanto ha incassato sette gol in due partite.

«Troppi. Abbiamo assistito ad alcuni errori imbarazzanti e così proprio non va bene. In Italia vince chi prende pochi gol, quindi il Napoli deve invertire la tendenza già dal match contro la Sampdoria. Sarà un test. La fase difensiva dovrà funzionare. Il Napoli paga pure la scarsa forma di Ghoulam: se in una linea a 4, tre giocatori sono fuori condizione diventa difficile contrastare gli avversari. Se poi sfidi la Juventus è ancora più complicato».

Renica, lei è preoccupato?

«Sicuramente il Napoli dovrà difendere in maniera diversa. Da tifoso me lo auguro fortemente».

Il problema è il modulo?

«Non direi. Nel calcio moderno si difende con tutte le linee, anche con attaccanti e centrocampisti. Il Napoli ha una mediana in grado di fare entrambe le fasi. Forse si pensava che Manolas e Koulibaly costituissero un vero e proprio muro in modo da destinare più giocatori alla fase offensiva. Al momento, però, non è così. Il muro non si è visto e quindi bisogna correggere qualcosa. Questa squadra è forte dalla cintola in su. L’attacco è super, i gol arriveranno. Bisogna incassarne meno».

L’inserimento di Maksimovic terzino può essere una soluzione?

«Il Napoli ha una rosa importante, quindi è normale provare altre situazioni. Gli azzurri hanno bisogno di equilibrio, solo così si può lottare per lo scudetto".

Con la Samp sarà già decisiva?

«Per quanto mi riguarda sì. Sicuramente i blucerchiati ci arrivano male, questa rivoluzione finora non sta funzionando. Il Napoli può approfittarne, ma deve dare risposte. Meret dovrà mantenere la porta inviolata, è questo il punto di partenza, altrimenti c’è da allarmarsi. Mi aspetto un’inversione di tendenza da Manolas e Koulibaly. Vorrei che miei dubbi fossero smentiti. Tocca ad Ancelotti far migliorare l’intesa di entrambi con il suo lavoro".

Cosa pensa di Lozano?

«È un giocatore che spacca le partite e aumenta il potenziale del Napoli. Mi piace molto: ha fatto intravedere tutte le sue qualità. Spero di vederlo presto dal vivo».

Dove, Renica?

«Voglio tornare al San Paolo al più presto. Ho troppa nostalgia dello stadio di Fuorigrotta».