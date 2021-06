Alessandro Renica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli meritava la Champions League più della Juventus. Bene Spalletti, serviva uno come lui, ma non si può cedere un Koulibaly perché in giro come lui non se ne trovano. Al Napoli manca un terzino sinistro che in fase offensiva e difensiva dia il suo appoggio”.