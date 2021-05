Renica: "Il silenzio stampa non ci toglie i dubbi: perchè Demme non ha giocato? Non lo sapremo mai..."

Napoli Calcio – Alessandro Renica ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante Il Bello del Calcio:

“Questa rosa del Napoli andava potenziata con qualche calciatore di qualità. Non sappiamo se Demme stava bene o meno per via del silenzio stampa: con lui in campo la media del Napoli era 2.15 punti per partita. Politano? Chi si sente di dire che sarebbe dovuto entrare prima? Se ieri il Napoli avesse vinto in maniera sporca come ha fatto la Juve, non avremmo avuto il coraggio di dire le stesse cose e criticare. A questa squadra serve un difensore in grado di guidare la difesa e De Paul a centrocampo ma la bottega dell'Udinese è cara”.