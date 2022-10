Renica: "Il Napoli ha giovani umili con tanta fame, si può vincere qualcosa di importante"

Alessandro Renica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Cassano ha usate parole diffamatorie. All’inizio sono stato allo scherzo, poi ci ha mancato di rispetto a tutti. Il Napoli può vincere qualcosa di importante se dovesse continuare così. Il Napoli ha giovani che non hanno mai vinto, questo li spinge ad avere tanta fame. Sono ragazzi molto umili che hanno i piedi per terra”.