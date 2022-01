Renica: "Il Napoli era in credito con la fortuna! Può dare una 'mazzata' psicologica all'Inter"

L’ex difensore del Napoli, Alessandro Renica, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha qualità , è destinato a vincere tante gare, se basteranno per lo scudetto non lo so, ma di certo il Napoli non è stato inferiore a nessuno. Solo l’Inter ha fatto qualcosa in più ma ora gli azzurri hanno la possibilità di riaprire il campionato. Il Napoli si gioca molto.

La miglior difesa? C’è da dire che il Covid ha un po’ azzoppato le avversarie ultimamente: la Samp ha giocato senza i centrali, il Bologna e soprattutto la Salernitana erano decimate.

Diciamo pure che il Napoli era un po’ in credito con la fortuna, visti i difficilissimi mesi di novembre e dicembre, che hanno allontanato la squadra dalla vetta. La squadra di Spalletti ha avuto luci ed ombre: sconfitte con Empoli e Spezia, eliminazione dalla Coppa Italia, ora può dimostrare tutto il suo valore e credo sarà protagonista, l’unica forse a contendere lo scudetto all’Inter.

Le prossime due sfide sono determinanti: certo, se Simone Inzaghi esce indenne dal questo periodo, in cui ha peraltro da affrontare anche il Liverpool in Champions, allora diventa dura. Il Napoli deve fare bottino pieno con il Venezia e nello scontro diretto, perché psicologicamente, se riuscisse nell’impresa, riaprirebbe i giochi scudetto dando una “mazzata” alla formazione nerazzurra”