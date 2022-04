Renica: "I cambi di Spalletti? Non vorrei siano costati il campionato, il suo bicchiere è mezzo vuoto"

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha paura di volare? Gli attori principali sono società, mister e giocatori: chi ha più responsabilità? Tutti e tre, perchè per me il Napoli era la squadra favorita per la vittoria dello scudetto.

Problema di personalità? Secondo me sono coincidenze, il Napoli è da dieci anni che gioca ad alti livelli in classifica: parliamo di un gruppo dove alcuni conoscono bene l’ambiente, le pressioni, e quando arrivano lì dopo un po’ devi andare a segno. Quest’anno la Juventus ha deluso, ci sono i cicli e secondo me quello del Napoli sarebbe potuto essere vincente: Gattuso ha fatto degli errori e si è bruciato, è arrivato uno esperto come Spalletti e il bicchiere mi sembra mezzo vuoto dopo l’eliminazione in Coppa Italia, ed uscendo in modo deludente contro il Barcellona.

I cambi di Spalletti? Non è stato bravo contro la Roma, ha tolto punti di riferimento alla squadra e ad un certo punto i giocatori hanno perso la via. Non vorrei che questi cambi siano costati il campionato, è stata subita una pressione continua dalla Roma. Stavolta ci ha messo del suo, fa parte del gioco”