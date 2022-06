Renica: "Bremer non è Koulibaly, non avrei messo in discussione Ospina"

Alessandro Renica è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Koulibaly? E' un giocatore insostituibile, mentre altri puoi trovare delle alternative lui invece è insostituibile. Dovresti scommettere sul futuro Koulibaly. Bremer? Non è Koulibaly, è un centrale da Napoli: se immagino la coppia con Rrahmani non mi dà la stessa tranquillità con Koulibaly. Rrahmani i primi mesi ha avuto delle difficoltà perchè giocavo a tre in difesa proprio come il difensore granata: è un fattore da verificare. Ospina-Meret? Il colombiano ha dato continuità e certezze con piedi eccellenti: non lo metterei minimamente in discussione. Meret potrebbe essere ancora una scommessa alla luce della scelta di fare due anni in ballottaggio. Non è una certezza, ha commesse delle ingenuità non da poco. Anche Mertens non lo avrei mai messo in discussione, in campo e nello spogliatoio è un giocatore importante.