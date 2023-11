Renica a CN24: "Mazzarri torna a Napoli? Non ha la bacchetta magica! De Laurentiis ha fatto danni"

Calciomercato Napoli - L’ex difensore del Napoli Alessandro Renica è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Mazzarri torna a Napoli? Difficile da dire cosa ci si possa aspettare, vediamo cosa potrà fare: ha un calendario duro e intenso davanti, dipende anche da cose del genere. Nessuno ha la bacchetta magica, sarà fondamentale il recupero di Victor Osimhen.

Non ho visto tutti i problemi difensivi con Garcia, tanti errori sono stati individuali e di posizione. Sicuramente ha responsabilità, ma ce ne sono di altre oggettivamente da parte di calciatori che hanno una enorme esperienza. Non vorrei ci fosse un eccesso di aspettative, ci sono dettagli che non sappiamo del tutto, magari i rinnovi contrattuali: alcuni calciatori del Napoli sono irriconoscibili, l’unica colpa che imputo a Garcia è la confusione fatta nella comunicazione.

Juan Jesus al posto di Mario Rui può portare anche ad una difesa a tre? Se ne potrebbe parlare, avrebbe le capacità aerobiche: sarebbe una difesa molto più statica di quella vista. Il Napoli potrebbe anche non riconoscersi con una difesa del genere, ogni sistema di gioco ha svantaggi e vantaggi, alla fine ciò che conta è quanto accadrà in campo.

De Laurentiis? Alla fine si è messo a far tutto e ha fatto danni, doveva blindare Spalletti e si è messo nella posizione in cui diceva di poter far tutto. Anche Giuntoli era molto pragmatico tra spogliatoio e società, mentre con De Laurentiis è successo di tutto: seguiva Garcia come un’ombra, non gli si poteva mettere una pressione del genere, è professionalmente sbagliato. Mi hanno detto che De Laurentiis si allontanerà da Castel Volturno, giusto così: non può coprire più incarichi e fare tutto.

Mazzarri non ha nulla da perdere, l’allenatore è fondamentale in settimana ed è ciò che conta. Kim era importantissimo con Spalletti ed era l’unico difensore a cui non si poteva rinunciare”