Renica a CN24: "Gattuso? Fossi nel Napoli gli rinnoverei il contratto per dargli fiducia. In questa squadra ci sono tre giocatori insostituibili"

Napoli Calcio - Alessandro Renica ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"E' un anno particolare che porta ad avere più o meno qualità in certe gare. Avere Koulibaly, che per me è insostituibile in questo Napoli forse insieme a Insigne e Lozano, fuori ne risenti eccome. I problemi di finalizzazione possono pesare sull'autostima dei calciatori, essersi trovati senza una punta causa infortuni è iniziato il declino. Senza un centravanti di doppia cifra, il Napoli non può competere con le prime della classifica. Il modulo è un falso problema, contano le caratteristiche. Stiamo parlando di una squadra che crea tanto. La difesa si è comportata male nelle ultime settimane. Il Napoli dovrebbe prolungare il contratto a Gattuso per dare un segnale di fiducia a tutti. Bisogna credere nel progetto di Rino".