Reja: "Prestazione straordinaria del Napoli contro la Lazio, ma contro Sassuolo e Atalanta sarà un'altra musica"

Edi Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni del Napoli:

"Prestazione straordinaria del Napoli, meglio di così non si può anche se la Lazio era veramente sotto tono. La festa di Maradona è stata coronata da una pretazione straordinaria. Spalletti era candidato già 10 anni fa per la panchina del Napoli poi De Laurentiis scelse Benitez. Ma Luciano è un grande allenatore, c'è poco da fare. Sa coinvolgere tutti e saperci fare psicologicamente. Ci vogliono rose adeguate e far giocare tutti per far sentire tutti parte di un progetto e Spalletti sta dimostrando di saperlo fare. Mertens con Sarri fu straordinario facendo la punta, magari rispetto ad allora deve riposare di più ma è un grandissimo giocatore. Non vedo l'ora di venire al Napoli. Con Sassuolo e Atalanta sarà un'altra musica. Aspettiamo la fine del girone d'andata e poi tireremo alcune somme. Terminare il girone d'andata in testa sarebbe tanta roba".