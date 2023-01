Reja: "Sconfitta con l'Inter ci può stare, Napoli deve recuperare brillantezza ma conoscendo Spalletti..."

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La preparazione fatta in Turchia, conoscendo Spalletti, serve a mettere carburante nelle gambe dei giocatori. Il Napoli non ha ancora la brillantezza e la velocità di esecuzione, credo sia normale. Con l’Inter il gioco è rimasto nei piedi del Napoli, con i nerazzurri che sono rimasti in attesa e bisogna dare merito alla squadra di Inzaghi che ha messo in difficoltà gli azzurri nelle chiusure in fase offensiva. Una partita così ci può stare, anche ai miei tempi in azzurro l'Inter perse con noi e poi vinse il campionato. Il Napoli ha rosa adeguata ed ha sempre giocato da squadra, appena ritroverà la freschezza atletica sono sicuro che rivederemo la squadra della prima parte di stagione".