Albania, Reja: "Gattuso è riuscito a far gruppo dopo Ancelotti: s’è persa sintonia, forse magari il mister s’era stancato un po’..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore di Napoli e Lazio Edy Reja, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Gattuso è riuscito a far gruppo dopo la prima parte di stagione di Ancelotti, dove s’è persa sintonia e forse magari il mister s’era stancato un po’: si sono rotti degli equilibri, è un peccato perchè comunque la squadra ha dimostrato di essere competitivo. Impresa a Barcellona? Io penso di sì, non ci sarà il pubblico e la spinta dei tifosi non ci sarà: varranno solo i valori in campo, ed il Napoli mi sembra in ottima condizione. Il pronostico dirà Barcellona, ma il Napoli se la giocherà. Petagna, Osimhen ed un centrocampista bastano per lottare? Dipende da chi andrà via, se restano tutti allora gli inserimenti saranno importanti. Ma vediamo prima chi partirà. Hysaj via? Se è motivato, è un giocatore importante e ciò che sta facendo adesso non lo faceva prima quando non era sereno e tranquillo”