Pepe Reina ha rilasciato una intervista ai microfoni de L'Equipe in vista di Lazio-Bayern Monaco:

"A Napoli l’inno della Champions è più forte per il ruggito finale dello stadio. “The Chaaaampiooooons”. Talmente forte che lo si ascolta anche stando fuori. Quando vivi questo, tu sei sorridente ancor prima di giocare".



"Ho avuto la possibilità di giocare in Francia ma nel 2017 il Napoli non volle vendermi. Il Psg formalizzò un’offerta scritta che il club rifiutò".