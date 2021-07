Reina, il padre: "Insigne un grandissimo giocatore, l'Italia mi incanta. Spagna? Mancano calciatori di qualità..."

Napoli Calcio - MIguel Reina, padre di Pepe Reina, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Italia-Spagna? Sarà una partita combattuta tra due squadre con tasso tattico importante. Gli episodi potrebbero deciderla. A questa Spagna manca la qualità, calciatori come quelli del ciclo precedente come Xavi, Iniesta e Torres. Questi calciatori non hanno raggiunto il proprio meglio. Italia? L'Italia è una Nazionale che mi incanta: gioca a calcio come idea e profondità. Insigne? E' un grandissimo giocatore, grande amico di Pepe. Lazio? Pepe è felice dell'arrivo di Sarri. E' felice e la Lazio farà vedere un grande calcio".