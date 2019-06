Reina difende Sarri: "Tradimento ai napoletani? Ipocrisia! Va difeso e rispettato anche se andasse alla Juve"

Pepe Reina, portiere spagnolo ex Napoli e attualmente al Milan, è stato intercettato dai colleghi del Corriere dello Sport a Madrid per la finale di Champions League di ieri sera.

Hai conosciuto bene Gattuso e hai speso belle parole per lui, ma lo hai fatto anche in passato per Sarri che probabilmente andrà alla Juve? Molti tifosi napoletani non la stanno prendendo bene e parlano di tradimento.

«Quello che proprio non digerisco è l’ipocrisia, anche da parte di certi tifosi. Il calcio è il calcio, lui ha dato sempre il massimo e ha prodotto un calcio bellissimo nel suo periodo a Napoli, questo va difeso, ammirato e rispettato. Poi è andato altrove perché il calcio ti porta a quello e se andrà, perché non lo sappiamo ancora, alla Juventus, allora bisognerà accettarlo. Avrà i suoi motivi e purtroppo bisogna dire che in questo momento in Italia la società e la squadra più competitiva ce l’ha proprio la Juventus. Vi dico solo che la mia ammirazione per lui non cambierà di una virgola, che alleni la Juve o un’altra».



Le farebbe quindi piacere incontrarlo in un ipotetico Milan-Juventus l’anno prossimo?

«Mi farebbe piacere incontrarlo ovunque lui sia. Sicuramente sarà un bene per il Milan perché difronte avrà una squadra competitiva e importante perché sarà quella allenata da Sarri».