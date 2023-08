Reims, ds Caillot: "Cajuste bravo con entrambi i piedi, ha una capacità in particolare"

Chi è Cajuste? Proviamo a scoprire qualcosa in più sul nuovo acquisto del Napoli, giovane centrocampista preso per sostituire Ndombele nel ruolo di vice-Anguissa.

Lo facciamo prendendo in prestito le parole di Pol-Édouard Caillot, direttore sportivo del Reims ed ex responsabile dello scouting, che commentò così l'acquisto di Cajuste nel gennaio del 2022, pagandolo circa 10 milioni di euro: "Non abbiamo esitato a investire questa somma. Siamo convinti del calciatore. Molto bravo con entrambi i piedi, copre una vasta area di campo, ha la capacità di guadagnare metri e di proiettarsi in avanti. In forma, sarà in grado di giocare con qualsiasi schema e giocatore".