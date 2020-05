Regione Veneto, il presidente Zaia insiste: "Le linee guida sono inapplicabili: così non si può aprire"

Ultime Coronavirus - "Abbiamo il massimo rispetto del lavoro fatto dall'Inail, ma le loro guida sono inapplicabili: così non si apre, un esempio per tutti, le spiagge e i ristoranti. Certo, Sono prudenziali ma non funzionano". Lo ha ribadito oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa:

Zaia