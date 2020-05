Regione Campania, De Luca: "Siamo già nella fase 2, senza nuovi focolai dal 18 maggio riapriremo tutto! Noi modello anche socioeconomico"

Ultime notizie - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una diretta su Facebook. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Esprimo la mia vicinanza alle famiglie del poliziotto morto per difendere noi cittadini, dell'operaio morto ad Ottaviano e dell'imprenditore che si è suicidato. Siamo nella fase 2 ufficialmente. Vogliamo fare per la ripresa economica quello che abbiamo fatto per la sanità dove siamo stati un modello nazionale per concretezza, operatività e rigore. Vogliamo fare la stessa cosa anche per la ripresa economica. Scelte chiare senza perdere un minuto di tempo e significa anche non fare demagogia. Sento colleghi chiedere la riapertura totale. Invito queste persone, che cercano di strumentalizzare la richiesta di lavoro, di smetterla di parlare e di riaprire tutto. Noi dobbiamo aprire tutto con l'obiettivo di non richiudere tutto dopo una settimana. Vogliamo aprire per sempre, non a singhiozzo. Questo sarebbe intollerabile.

La Regione Campania è l'unica istituzione in Italia in grado in tre settimane di prendere una decisione di sostegno per le imprese e di far arrivare questi soldi nelle casse delle stesse imprese. Abbiamo fatto 40mila mandati di pagamento per le piccole imprese, 6.000 mandati di pagamento per i soli avvocati. Nella prossima settimana completeremo tutti i mandati di pagamento. Vogliamo chiudere un accordo con l'INPS per fare arrivare a fine maggio l'aumento delle pensioni minime fino a mille euro. Parliamo di 250mila pensionati al minimo che arriveranno a mille euro per una ragione ideale ed un aiuto concreto alle fasce più deboli ed esposte al contagio. Impegniamo quasi un miliardo di euro che arriverà nelle tasche dei professionisti, delle imprese e delle famiglie nel giro di un altro mese. Da lunedì daremo i primi bonus per le famiglie con bambini disabili. 51mila famiglie avranno questo bonus di 600 €. Da metà maggio daremo un altro contributo di 500 € per le famiglie con un ISEE fino a 20mila euro e vediamo di arrivare fino a 30mila €. Copriremo 145mila famiglie alle quali daremo 500 €. Dal 18 maggio si possono fare sulla piattaforma dell'adisurc le domande per quarantamila studenti ai quali diamo 250/300 €. E' un contributo libero, non si deve spendere per pagare il computer. Prescinde dalle spese. Abbiamo rispettato i tempi e questo è un miracolo! Nessuna Regione ha varato un programma del genere.

Voglio dare notizia ad un Ministro milanese sempre disinformato sul Sud. Ha detto che una Regione del Nord è l'unica ad aver stanziato fondi per sostegno ai fitti. E' un politico che in questo periodo va in giro per l'Italia esibendo i suoi nuovi occhiali color pannolino di bimbo. Abbiamo varato un programma per fitti e contributi alloggiativi per quasi 70 milioni di euro. Immaginate cosa vuol dire fare 200mila mandati di pagamento in questo periodo nei nostri uffici. Ringrazio tutti quelli che ci stanno dando una mano. Il tutto è avvenuto senza clienterie ma in maniera automatica, questo è motivo di orgoglio ed una autentica rivoluzione. La Campania è già nella fase 2 e siamo all'avanguardia nel sostegno alle imprese, alle famiglie ed agli studenti. Il Ministero della Salute chiede di fare un attimo di attenzione dopo due settimane, che è il tempo di incubazione del virus. Se, dunque, si apre il 4 maggio, è ragionevole vedere cosa è successo il 18 maggio. Se non ci saranno nuove fiammate di contagio, potremo aprire tutto! Se registreremo una esplosione di focolai di contagi, il Ministero della Salute dovrà prendere altre decisioni. Chi vuole fare quello che gli pare lo faccia e se ne assuma le responsabilità. Andiamo avanti per la concretezza noi. Viene calcolato, con una responsabilità penale dell'imprenditore, come un incidente sul lavoro un dipendente contagiato ma non si può stabilire se quel dipendente è stato contagiato nella fabbrica. Non ci può essere una responsabilità penale da parte dell'imprenditore. Lo segnaleremo al Governo.

Incontreremo i mercatali, il mondo dello sport, gli addetti ai lavori per i matrimoni. Stiamo cercando di capire se si può riaprire qualcosa, sempre con il via libera del Governo. Ci sono settori che possono ripartire, come alcuni comparti dell'economia. Mi sono arrivate segnalazioni da parte dei cavatori di tartufi. Ci sono 1700 persone che vanno a raccogliere tartufo e che danno vita ad una economia. Pensate quanto è complicato il mondo dell'economia. Parleremo anche con gli esponenti del mondo del turismo, con quelli che lavorano attorno alla cultura ed agli eventi. Cerchiamo la garanzia che il contagio sia stato sconfitto. Dobbiamo convivere con un periodo abbastanza lungo con il Coronavirus, anche con il contagio. Un conto è avere sul territorio regionale qualche caso, un altro conto è avere focolai ancora accesi. A Milano ancora oggi ci sono da 500 a 700 casi ogni 24 ore. una delle differenze tra Campania e Lombardia è questa: lì c'era una mobilità del 42% fino a venti giorni fa. La metà della popolazione era in giro. Questo ha avuto una ricaduta pesante. Qui abbiamo anticipato chiusure di due settimane e questo ci ha salvato.

Sono tre le misure di sicurezza da adottare: indossiamo la mascherina, evitiamo assembramenti e laviamo sempre le mani. Abbiamo un piccolo problema ad Ariano Irpino: ieri di 21 positivi 12 erano in quel paesino. Vogliamo analizzare ad uno ad uno i casi positivi di Ariano. Per chi è sceso dal Nord abbiamo fatto dei controlli. Trecento sono risultati positivi al test rapido e c'è stato un solo caso positivo confermato con il tampone. I test rapidi non sono affidabili! Un migliaio di persone sono in isolamento domiciliare, anche spontaneo. Continueranno i controlli snervanti ed eccessivi fino al 18 maggio ma dobbiamo assicurarci che chi viene in Campania non ci porta nuovi focolai. Riapriremo la possibilità di raggiungere le isole e chiedo ai sindaci di controllare e di fare un ulteriore sforzo. I vaccini sono stati acquistati e da settembre saranno obbligatori per il personale sanitario".