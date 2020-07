Regione Abruzzo, Marsilio: "Speriamo di vedere una super amichevole del Napoli a Castel di Sangro. Sull'accordo con De Laurentiis..."

Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo, parla in conferenza stampa all'Hotel Britannique per la presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro:

"Siamo felici di questo accordo con il Napoli, vanta un numero di tifosi enorme. Per la nostra regione è una occasione incredibile di promozione e marketing territoriale, le parole di De Laurentiis sono musica per le mie orecchie. L'Abruzzo basta conoscerlo per innamorarsene, negli anni si è stratificata una scarsa cultura ed attività e poca consapevolezza di ciò che possediamo. Non s'è investito sulla promozione, stiamo invertendo il trend e iniziamo a raccogliere i risultati, a partire dall'Alto Sangro che ha fatto i primi investimenti. Ricordo la prima telefonata di De Laurentiis, è bastato poco per intendersi e per ritrovarci a Castel di Sangro. Avvertivo il fatto che non conoscesse il livello delle infrastrutture, gli feci una battuta 'guarda che non troverai baracche o campetti di periferia' bensì strutture di livello professionistico. Speriamo di vedere tipo un Napoli-Real Madrid, sarebbero soldi spesi bene (ride, ndr). Investiremo molto nella promozione del nostro territorio, speriamo presto di uscire dall'emergenza coronavirus e di tornare ai classici ritiri estivi"