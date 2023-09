Reginaldo: "Uno scudetto per 4 squadre ma simpatizzo Milan. Voglio andare al Maradona..."

Oltre 500 presenze in Italia e una nuova vita calcistica a 40 anni che riparte da Casalnuovo. Reginaldo Ferreira da Silva, meglio conosciuto come Reginaldo è il rinforzo voluto dal Real Casalnuovo in serie D e queste le sue dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno:

Un gol e un assist all’esordio, un’altra rete in Coppa. La scelta di ripartire dalla serie D si è rivelata felice.

«Chi pensa che sia facile si sbaglia: è come la vecchia C2 è un campionato semiprofessionistico. Ho avuto tanta fiducia dai primi colloqui telefonici. Mi sento come in famiglia e qui le cose si fanno sul serio».

Tutti si ricordano di lei anche per il flirt con la show girl Elisabetta Canalis. Le ha condizionato la carriera?

«Questa è la cosa che mi fa più rabbia. Sono 23 anni che sono in Italia e vorrei che mi ricordassero per quello che ho fatto in campo, per i gol e le oltre 500 presenze. Chi mi conosce sa come mi alleno e quanta professionalità ci metto in campo e anche in quel periodo ho fatto cose buone, quindi non ha per nulla inciso sulla mia carriera. Sono finito in copertina per il gossip ma non ci ho mai tenuto. Preferisco che tutti abbiano in mente il Reginaldo calciatore: in campo mi piace segnare e regalare assist. Questo è il mio mestiere e penso di farlo ancora bene».

La sua favorita per lo scudetto?

«Sono un simpatizzante del Milan, non è che faccio un tifo sfegatato. Ma se la giocano anche Inter, Juventus, Lazio e Napoli. Quest’anno visto che sono qui cercherò di vederlo al Maradona».