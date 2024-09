Reginaldo: "Conte è cambiato: con noi spaccava gli spogliatoi! Ecco cosa dirà a Simeone e Politano" | VIDEO CN24

L’ex calciatore Reginaldo Ferreira da Silva ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Tv al termine di Juventus-Napoli:

“Conte sta tenendo il profilo basso. Vedo un allenatore convinto che non vuole strafare con le parole. Vedo un Conte più tranquillo e sereno. Quando l’ho avuto, era uno che spaccava gli spogliatoi dalla rabbia. Penso che l’anno in cui è rimasto fermo gli sia servito molto. A Siena giocavamo 4-2-4, Conte ha vinto sempre con il 3-5-2. A Torino abbiamo visto 4-2-3-1, credo che la squadra adesso abbia bisogno un po’ per assimilare questo nuovo assetto.

Nel 4-2-4 che facevamo a Siena pressavamo alto perché eravamo in 4 in avanti. A Torino si è visto Lobotka andare a pressare alto su Locatelli quindi significa che si vuole pressare alto. Poi, quando Locatelli si è abbassato tra i due centrali, Lobotka è rimasto più basso perché avrebbe dovuto fare più chilometri.

Cosa dirà Conte a Politano e Simeone che hanno sbagliato le scelte? Sicuramente lavorerà durante la settimana (ride ndr)”.