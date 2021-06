Record, Martins a CN24: "Basic piace al Benfica, ma non c'è ancora l'accordo! Palhinha ha una clausola da 60 milioni"

Nuno Martins, giornalista portoghese di Record, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il Benfica segue Toma Basic ma non è l’unico profilo. Piace, ma non c’è assolutamente nessun accordo. Ci sono tante offerte per Nuno Tavares e non mi sento di dire che il prossimo anno resterà ancora al Benfica. Le parole dei procuratori non contano tanto, fanno il loro mestiere. Palhinha piace a Napoli e tanti altri club, ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro”.