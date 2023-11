Real Madrid, Rodrygo: "Ero convinto di non giocare contro il Cadice: avevo male al ginocchio e ad un dente"

Rodrygo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla TV ufficiale del Real Madrid. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non pensavo di dover giocare contro il Cadice. Pensavo di riposare perchè non stavo molto bene, avevo male al ginocchio e ad un dente. Alla fine mi è stato detto che dovevo scendere in campo. Tutto è andato per il verso giusto".