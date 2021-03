Real Madrid, l'ex presidente Calderon: "Insigne? Un grandissimo, in qualsiasi club andrà farà benissimo. Su Lucas Vazquez..."

Ultime notizie Napoli - Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal.

"Lucas Vazquez? Un ottimo giocatore, non so dove potrebbe giocare nella prossima stagione, ma qualsiasi club punterà su di lui farà un affare molto importante. Ancelotti? Un allenatore magnifico, non so perché a Napoli non ha fatto i risultati, forse è stato sfortunato. All’Everton sta facendo bene. Insigne? Un grandissimo giocatore, non so quale sarà il suo futuro. Sicuramente farà bene a restare a Napoli, ma a qualsiasi club andrà farà benissimo”