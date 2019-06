Real Madrid, l'ex Pardeza: "James Rodriguez? Gli consiglierei di accettare una eventuale offerta, Ancelotti potrebbe dargli tantissima fiducia"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore sportivo del Real Madrid Miguel Pardeza, rilasciando alcune dichiarazioni:

“James Rodriguez ed Ancelotti ai tempi del Real Madrid? James è un calciatore molto forte, sulla trequarti offensiva può occupare tutte le posizioni sia al centro, sia un po’ più spostato sull’esterno. Non essendo però molto rapido, difficilmente potrebbe giocare da esterno in un eventuale attacco a tre. Vederlo seconda punta dietro l’attaccante centrale potrebbe essere un giusto compromesso. Consigliargli di venire a Napoli? A James serve una squadra importante che punti forte su di lui, ha colpi di gran classe ed il Napoli è cresciuto molto come rosa a disposizione e a livello societario. Il calcio italiano è complicato, non sarebbe facile adattarsi per uno straniero al grande tatticismo della Serie A: sicuramente però gli consiglierei di accettare una eventuale offerta. Il rapporto tra Ancelotti e James Rodriguez? A Carlo piace perchè ebbe una grande stagione, credo combacino le loro visioni di intendere il calcio: Ancelotti potrebbe dargli tantissima fiducia, sono convinto che lo stesso James ripagherebbe con grandissime prestazioni”