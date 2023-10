Real Madrid, Kepa: "Champions? A Braga un'ottima occasione per il primo posto"

Dopo il pareggio contro il Siviglia, il portiere del Real Madrid Kepa ha commentato ai canali ufficiali della società:

"E' stata una partita con molti ribaltamenti di fronte. Forse nel secondo tempo abbiamo giocato più come volevano loro. E' stata una partita dal ritmo molto serrato. Un peccato non aver ottenuto i tre punti. Il secondo tempo? All'inizio abbiamo controllato bene la partita e la pressione del Siviglia. Poi nella ripresa la partita si è guastata. Lottiamo sempre fino alla fine. Quello che dobbiamo migliorare è non iniziare a perdere per non dover rimontare. Continuiamo a migliorare insieme. La parata su Sergio Ramos? Un colpo di testa di Sergio, sappiamo quanto è pericoloso sui palloni alti, lo sapevamo e lo abbiamo studiato. Per fortuna non è entrato. Ora arriva la Champions League, un'ottima occasione per conquistare il primo posto. Dovremo mostrare la versione migliore e il Clásico, una partita che ci piace sempre giocare".