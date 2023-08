Calciomercato Napoli - Il Real Madrid ha seguito Victor Osimhen in questa sessione estiva? No, almeno non a detta di Carlo Ancelotti alla guida tecnica dei blancos. Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l'ex mister azzurro si è pronunciato così: "Osimhen è uno degli attaccanti più forti in Europa, ma sinceramente non ci abbiamo mai pensato. Abbiamo deciso di sostituire Benzema in un altro modo con l'arrivo di Bellingham".