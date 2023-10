Real Madrid, Ancelotti: "Complimenti alla prova della mia difesa con il Girona. Vinicius? Ecco perché l'ho sostituito"

Carlo Ancelotti ha commentato in sala stampa la vittoria del Real Madrid sul Girona: "Vincere contro di loro significa aver fatto bene, devo evidenziare che il lavoro della nostra difesa è stato buono. Il Girona gioca davvero un buon calcio. Vinicius? Voleva giocare di più, ma ho deciso di cambiare per evitare problemi. Non gioca da un mese, non ha ancora la forma migliore però i 70 minuti che ha disputato gli torneranno certamente utili. Nacho è un calciatore corretto, poteva risparmiarsi quella entrata che gli ha causato l'espulsione. Lui ha capito l'errore e si è subito scusato".