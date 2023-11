Real Madrid, Ancelotti: "Ci siamo qualificati giocando con il vecchio e sano contropiede! Ecco cos'ho preso da Capello"

Ancelotti in conferenza stampa

Ultime notizie Champions League - Carlo Ancelotti ha parlato dopo la vittoria del Real contro il Braga, con cui non solo s'è qualificato ma ha raggiunto il record di vittorie in UCL per un allenatore, superando Ferguson. Queste le sue dichiarazioni:

"Ci siamo qualificati giocando molto bene con il sano e vecchio contropiede. Quei tre (Brahim, Vinicius e Rodrygo) quando ripartono in contropiede sono micidiali. Da Capello ho preso la capacità di leggere la partita: come lo faceva lui, erano davvero in pochi. È stata una buona partita. Abbiamo iniziato così così, con un rigore che Lunin ha parato bene. Poi abbiamo preso il controllo e nella seconda parte abbiamo fatto delle buone transizioni offensive dove siamo molto pericolosi. A volte le partite si bloccano, ma quando le squadre si aprono è più facile segnare".

Su Brahim Diaz:

"Ha fatto molto bene. Ha segnato un gol e un altro glielo hanno annullato... Ha fatto anche un buon lavoro difensivo. Merita di giocare un po' di più. È un ragazzo serio e un grande professionista".

Sulle condizioni di Kepa:

"Ha avuto un piccolo fastidio nel riscaldamento. Lo valutano domani. Non si sa ancora. Non possiamo rischiare nessuno".