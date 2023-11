Real Madrid, Ancelotti a Sky: "Match difficile, contenti per la vittoria. Bellingham non è perfetto, la chiave di tutto è..."

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Real Madrid-Napoli 4-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Contenti per la vittoria, è stato un match aperto e difficile, quando sembrava che stavamo pagando un po' di stanchezza siamo riusciti a trovare le energie per vincere.

Nico Paz? E' un ragazzo giovane, un 2004 che abbiamo visionato dalla seconda squadra, siamo in difficoltà numerica per via degli infortuni e lui ci ha dato una grande mano. 

Bellingham ha sbagliato sul gol di Simeone? In quella azione poteva essere aiutato anche da Mendy che ha stretto molto nella marcatura, ma nessuno è perfetto, diciamo che è riuscito a rimediare facendo una grande partita. La chiave di tutto è l'atmosfera che regna nello spogliatoio, ho giocatori seri e professionali e questo fa la differenza in partite complicate come questa".