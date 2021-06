Real, Ancelotti: "Non sono più lo stesso di sei anni fa. Lozano? Gli voglio bene, ma non posso dire se potrà essere in questo Real"

Ultime calcio - Il Real Madrid presenta il suo nuovo allenatore, Carlo Ancelotti ha risposto così alle domande dei giornalisti:

“Provo affetto per Bale, Marcelo, Isco, ma posso solo dire che sono giocatori del Real e li motiverò al meglio. Devono sempre mostrare motivazione, serve questo per giocare nel Real Madrid. Lozano? Gli voglio bene, ma non posso dire se potrà essere in questo Real Madrid, dovremo fare molte valutazioni e capire come muoverci. Cosa mi ha chiesto Perez? Il presidente l’ho visto poco fa, abbiamo parlato poco perché è stato tutto molto rapido. Ora inizieremo a lavorare e parlare e proveremo a fare il meglio per il Real Madrid. Ho ringraziato il presidente, essere qui per me è molto importante. Carlo Ancelotti non è lo stesso di sei anni fa, ho sei anni in più, più esperienza, che può essere positivo o negativo. Mi sono trovato molto bene all’Everton, un club familiare e a cui sono legato. Anche le esperienze negative sono esperienze in cui puoi crescere, e la rosa, in generale, è molto buona. Kross, Modric, Benzema, Sergio Ramos, un gruppo giovane e con qualità, come Rodrigo, Vinicius, Valverde. La rosa è di qualità, ma nel dettaglio dovremo ridurre i giocatori e decideremo come fare. Lo staff? Il corpo tecnico verrà pianificato nei prossimi giorni. Ci sarà anche Raul? Abbiamo parlato solo del contratto per ora, è stato tutto molto veloce. Nei prossimi giorni organizzeremo tutto”.