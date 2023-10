Ravanelli sulla corsa scudetto: "Presto per parlare di fuga, ma l'Inter è l'unica che può scappare: il Napoli è in corsa"

Fabrizio Ravanelli ha commentato la corsa al vertice in campionato, in un'intervista a TV Play:

"Per Inter e Juventus non è una mini fuga, l’unica che può scappare è l’Inter e può tenerle testa solo il Napoli. La Juve invece viene da momenti difficili e ha grandissima fame. I bianconeri tecnicamente non possono competere, ma hanno una cattiveria impressionante. Ora Allegri ha lo spogliatoio in mano ed ha dato anche un gioco a questa squadra. La Juventus non è a livello di Inter e Napoli, ma può dire la sua fino alla fine se resta umile”.