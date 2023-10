L'ex attaccante dellla Juventus, Fabrizio Ravanelli, è intervenuto ai microfoni di Pressing:

"Napoli in confusione che difende molto male. Se difendi così rischi di perdere. Con Spalletti non succedeva mentre Garcia è in totale confusione. Chi viene sostituito ha sempre da ridire ed è come se volessero mandare un messaggio alla società.