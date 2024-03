Ravanelli: "Il Napoli ha sempre gli stessi problemi: la Juventus è stata sconfitta immeritatamente"

Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di TVPlay della vittoria del Napoli sulla Juventus:

"Il Napoli giocando così stretto ha permesso alla Juve di andare in porta con ogni cambio gioco sia a destra che a sinistra soprattutto nel primo tempo creando sempre palle gol clamorose. La Juve ha creato tantissimo, difficilmente ricordo una Juve fuori casa in un big match creare così tante palle gol soprattutto per come ha giocato tatticamente il Napoli.

La Juve esce dal Maradona con un pugno di mosche, ha perso una partita immeritata giocando una delle più belle gare della stagione e un punto andava stretto perché difensivamente anche Alex Sandro è stato mostruoso, come Bremer: sono stati molto bravi a contenere Osimhen. Era in stato di grazia Kvaratskhelia, tornato ai livelli dell’anno scorso. Forse su gol, aldilà di tutto, Szczesny se non avesse spinto un metro all’indietro ma uno in avanti, anche se la palla è stata deviata, il gol lo avrebbe evitato. Il Napoli non ha rubato niente ma ovviamente la Juve esce con tanto rammarico.

Ci facciamo condizionare dal risultato, se la Juventus avesse vinto 3/4 a uno staremmo qui a commentare totalmente un’altra partita. Secondo me il Napoli ha gli stessi problemi che aveva prima, non è un discorso di fase difensiva ma un problema di squadra che non difende con tutti i giocatori. Nonostante la vittoria il Napoli non mi ha convinto assolutamente.

Il tifoso è quello che infiamma o si deprime subito. Se fossi un tifoso del Napoli starei prudente perché, aldilà della vittoria e la classica rivalità con la Juve, non sarei così tranquillo per il prosieguo del campionato perché a me il Napoli mi è sembrata ancora una “squadra malata” leggermente migliorata ma la febbre da 39 è passata a 38,5”.