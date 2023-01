Ravanelli: "Il mondo del calcio dovrebbe prendere esempio da Vialli e Mihajlovic! Napoli? Va fatto un plauso alla società"

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Vialli e Mihajlovic erano due persone speciali e tutto il calcio dovrebbe prendere esempio dai loro atteggiamenti in modo da poter cambiare faccia soprattutto all'interno dei gruppi organizzati perchè il calcio è festa e non violenza.



La Juventus non farà la partita perchè andare a Napoli per prendere il comando del gioco contro certi giocatori sarebbe difficile. La Juve farà pressing difensivo cercando di non far fraseggiare il Napoli con quella tranquillità che lo ha reso famoso in campo internazionale.

E' possibile che i cambi possano fare la differenza con la Juventus che sta recuperando giocatori forti.



Spalletti bravissimo a gestire la rosa nonostante gli infortuni e a fa sentire importanti tutti perchè nel calcio le differenze le fanno le motivazioni.



Sembrava un Napoli non da primissimi posti e invece siamo al cospetto di una squadra in testa favorita per lo scudetto. Va fatto un plauso a questa società e a questa squadra".