Rastelli su Barella: "Napoli o Inter? È pronto per giocare in un grande club"

Massimo Rastelli, attuale tecnico della Cremonese, che in passato ha allenato Nicolò Barella durante la sua avventura sulla panchina del Cagliari, ha parlato a Sky Sport:

"Barella è pronto per il grande salto? Non sarà facile per lui lasciare Cagliari, ma dal punto di vista professionale è giusto per la sua crescita approdare in un grande club. Credo sia pronto per competere ad alti livelli, è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. È un ragazzo molto maturo, sa quello che vuole: ha doti tecniche e soprattutto caratteriali importanti. Deve solo restare umile e migliorare giorno dopo giorno. La serie B? Questo campionato è stato avvincente, lo sarà anche il prossimo. Ho la fortuna di lavorare in un club di grande tradizione".