Rastelli: "Napoli ricompattato, mi ha fatto un'ottima impressione! Chiara l'idea di gioco di Ancelotti ma non sempre ha portato risultati"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Rastelli, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ottima impressione: Napoli compatto che voleva portare a casa a tutti i costi il risultato, è una squadra che si è ricompattata contro una grandissima squadra che non aveva concesso punti a nessun avversario ad Anfield. Basta una singola partita per cambiare ogni giudizio. Ancelotti ha sempre confermato il modulo di gioco cambiando poi qualcosina di tanto in tanto. C'è un'idea che però non è sempre stata supportata dai risultati. Qualsiasi squadra ha bisogno di una identità e di sapere sempre cosa fare, poi è ovvio che le qualità individuali facciano la differenza. Il Napoli alterna ottime prestazioni a partite al di sotto delle possibilità, è difficile capirne i motivi".