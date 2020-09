Rastelli: "Gattuso partirà sempre col 4-3-3. Il 4-2-3-1 è perfetto se devi recuperare il risultato"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Rastelli, ex attaccante del Napoli ed ex allenatore di Cagliari e Cremonese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Credo che Gattuso abbia già le idee chiare riguardo il sistema di gioco, il Napoli cercherà di dare continuità al modo di scendere in campo della scorsa stagione. Però fino all'ultimo avrà qualche dubbio su qualche pedina in ottica di domani, difficile scegliere la formazione a due o tre giorni dalla gara. Il Napoli ha come obiettivo il quarto posto e credo che Gattuso vorrà impostare il proprio gioco a seconda delle gare che si troverà davanti. L'impronta di Liverani sarà sempre la stessa, ma è probabile che avrà bisogno di tempo per far vedere il suo calcio. Modulo del Napoli? E' giusto avere un piano B in base alle caratteristiche degli uomini che hai a disposizione. Quando devi recuperare un risultato il 4-2-3-1 è un sistema di gioco perfetto, poi saprà lo stesso Gattuso se sarà giusto partire col 4-2-3-1. Io credo che partirà sempre col 4-3-3".