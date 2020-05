Rastelli: "Gaetano grande talento, ecco in quale ruolo lo vedo meglio. Pronto per la Serie A? Forse meglio ancora un po' di gavetta"

Notizie Napoli calcio. Massimo Rastelli, ex tecnico della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gaetano è un talento naturale, ragazzo molto umile con la giusta mentalità. Credo che la mezzala sia il suo ruolo ideale per farlo crescere nel migliore dei modi. Già pronto per la Serie A? Ha doti che non si discutono ma ha giocato ancora troppo poco a certi livelli, ha bisogno di giocare con continuità. Adesso l’importante è trovargli un progetto giusto, fare un po’ di gavetta non fa male”.