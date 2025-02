Raspadori, l'ex allenatore a CN24: "Felice di averlo visto nel suo ruolo sabato. Futuro lontano da Napoli? Ecco cosa penso"

Francesco Cattani, ex allenatore di Raspadori al Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv:

“Complessivamente il go di Giacomo ha portato solo un punto sabato, ma era una gara molto difficile. Alla fine dell’ultimo weekend, penso sia stato un pareggio molto positivo per il Napoli in virtù del risultato dell’Inter. Sono contento del gol di Jack, ha giocato nel suo ruolo. Lo scambio con Lukaku rappresenta praticamente tutto. In più ha causato l’autogol della Lazio in occasione dell’1-2. Raspadori fa fatica a fare il centravanti nel 4-3-3, da esterno è uno spreco. Vederlo accanto ad una prima punta ne trae tanto giovamento, è adattissimo in quello spazio lì a mio avviso. Per me è un’ottima prima punta se gioca con un compagno di squadra dove può duettare. Deve stazionare nella zona centrale, lavora nello stretto con precisione e velocità avendo la qualità di poter calciare con entrambi i piedi.

Futuro di Jack lontano da Napoli? Non so se sia finito il suo periodo lì. Fossi però in Giacomo vorrei continuare a giocare migliorando sempre. Se lo può fare a Napoli credo sia contentissimo di farlo lì altrimenti, se ha la strada chiusa, sarebbe anche giusto prendere una strada diversa seppur a malincuore. Gli consiglierei un’esperienza all’estero, per esempio Spagna e Inghilterra ma non ho idea su che tipologia di mercato potrebbe avere in estate. A me piacerebbe vederlo ancora a Napoli, potrebbe viverla come una sfida”.