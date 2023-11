Raspadori in mixed: "Non si può prendere un gol del genere, ma dobbiamo essere più concreti! Siamo delusi, testa alla prossima" | VIDEO CN24

Notizie calcio. Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto in mixed-zone dopo il pareggio per 1-1 in Champions League contro l'Union Berlino.

Raspadori intervista Napoli-Union

Ecco le parole di Raspadori:

"Bassa percentuale realizzativa? Sta mancando un po' di lucidità, abbiamo avuto tante occasioni e si accumula la stanchezza. Non è un alibi, dobbiamo lavorare su questo con la consapevolezza che comunque creiamo tanto. Stiamo facendo ciò che dobbiamo fare, ma stiamo conretizzando meno e questo non vuol dire che non si possa vincere anche 1-0. Siamo consapevoli che c'è da lavorare, ma bisogna farlo sempre anche dopo le vittorie".

Tabù Maradona? I tifosi sono sempre fantastici e ci spingono. Chi ha la fortuna come me che gioca in uno stadio come questo non può dire che ci sia un aspetto negativo o qualcosa di strano per questi risultati interni".

Gol in contropiede? Non ne abbiamo ancora parlato, ma dalle facce che avevamo siamo consapevoli che un gol del genere non lo si può prendere. Stavamo dominando ed eravamo in controllo dal punto di vista del gioco. L'unico rammarico, al di là del gol subito, è aver creato tanto senza aver segnato il secondo gol. La fortuna è che si giocherà subito e quindi pensiamo alla prossima partita".

Reazione Garcia? Ci ha trovati delusi, così come lo era lui. Sapevamo che dovevamo vincere la partita, ma siamo in corsa per la Champions e la nostra mentalità è vincerle tutte. Per fortuna si gioca subito tra pochi giorni".