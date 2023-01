Raspadori: "Do i voti a tutte le mie caratteristiche: ecco la mia pagella!"

Ultime calcio Napoli - Giacomo Raspadori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Ecco un estratto evidenziato da CalcioNapoli24:

"A scuola me la cavavo, sono cresciuto con dei valori familiari per cui devi fare il 100% per portarle a termine. Ho preso la scuola come qualcosa in più anche se preferivo giocare a calcio. Il calcio non toglie alla scuola e viceversa, ti permettono di imparare cose. faccio scienze motorie, mi è capitato di dare un esame anche prima di una gara. Talvolta ti alleni perchè devi farlo, ma se capisci anche il motivo e sei a conoscenza secondo me può essere un valore aggiunto. Alla maturità ho preso 79. In Italiano avevo 8, matematica 6, storia 7, inglese 7. Tiro con il destro? Con il destro calcio di precisione e di forza con il mancino, quindi darei 8. Colpo di testa mi do un 5, mi dà stimolo questo voto per cui devo lavorare di più. Dribbling? Non è una mia dote migliore, mi do 7. Movimenti senza palla voto 9. Un aspetto che fa innamorare di me gli allenatori? Credo il primo controllo di palla. Giocare nel cortile mi ha aiutato. E' lì che impari la tecnica di base".