Rashica, l'agente: "E' stato ad un passo dalla Lazio! Napoli? Milot vuole giocare la Champions"

Calciomercato Napoli - Altin Lala, agente di Milot Rashica, giocatore che piace molto al Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del suo assistito ai microfoni di Kosovo TV:

"La Lazio lo avrebbe potuto prendere tempo fa, ora non è tra i club interessati. Tare è un amico e lo apprezzo molto: abbiamo giocato insieme e mi piace molto il lavoro che sta facendo. Al momento però questa amicizia non ha nessun ruolo circa il futuro di Rashica. Prenderemo una decisione nelle prossime due-tre settimane. La speranza è che il prossimo anno giochi in Champions League, è tutto quello su cui siamo focalizzati. Ci sono alcuni club interessati che giocano regolarmente la competizione e che sarebbero ideali per Milot. Al momento non posso rivelare i nomi, lo farò a tempo debito quando avremo raggiunto un accordo".