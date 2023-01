CorSport, Polverosi a CN24: "Allegri e Spalletti si pizzicano in continuazione, Max gli ha dato un soprannome"

Notizie Napoli calcio. Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Napoli-Juventus, intervista Polverosi

“Napoli e Juve arrivano bene allo scontro di venerdì. Gli azzurri hanno rialzato la testa con la Sampdoria, mentre i bianconeri vengono da 8 vittorie consecutive senza prendere gol. Sarà una bella sfida tra un attacco pazzesco, quello del Napoli, ed una difesa super come quella della Juve.

La Juventus, nella sua storia, non ha mai rubato l'occhio per il bel gioco ed anche quest'anno produce poche azioni offensive. E' una squadra che gioca in difesa, ma è nella natura del club bianconero. Il discorso del 'gioca male' lascia il tempo che trova, perchè è nella sua storia ottenere risultati senza esaltare lo spettacolo. Al Maradona mi aspetto una Juventus all'italiana, nel senso buono, mentre il Napoli farà ciò che gli abbiamo visto fare fin qui nonostante Kvaratskhelia non sia ancora al top come prima del Mondiale".

Sul rapporto Allegri-Spalletti: "Allegri chiama Spalletti 'l'attore', i due si pizzicano in continuazione e si stuzzicano sempre. Da noi si dice "prendersi per il cu**". Io però credo che i due siano i due allenatori milgiori che abbiamo in Italia".