Notizie Calcio Napoli - Intervenuto in conferenza stampa per Verona-Cagliari di sabato, Claudio Ranieri, tecnico dei sardi, è tornato rapidamente anche sulla sconfitta di Napoli: “Rammarico? Ci è mancato il goal. Dispiace, dobbiamo solo lavorare per farne qualcuno in più”. Su Petagna: "Si allena bene, è un grande profesionista. E' una persona matura e sta reagendo bene alle critiche":